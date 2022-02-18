Головкин начал подготовку к объединительному бою

Казахстанец надеется, что скоро будет объявлена дата объединительного боя в Японии, где он еще в декабре 2021-го должен был встретиться в ринге с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16−2, 13 КО).

В этом году с Головкиным также хотели бы сразиться Крис Юбенк-младший (Великобритания) и Хайме Мунгия (Мексика). При этом ранее была информация, что осенью будет организована трилогия с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Соперники встречались в 2017 и 2018 годах, в первом бою была зафиксирована ничья, а во втором решением победил «Канело».