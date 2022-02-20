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Британец Келл Брук нокаутировал Амира Хана в бою двух бывших чемпионов мира по боксу

Брук победил техническим нокаутом в шестом раунде.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 20 февраля. Бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов британец Келл Брук победил бывшего обладателя пояса по двум версиям в весе до 63,5 кг соотечественника Амира Хана. 12-раундовый поединок, прошедший в Манчестере, завершился победой Брука техническим нокаутом в шестом раунде.

Хан уже в первом раунде дважды оказывался на грани нокдауна, но сумел устоять на ногах. Также он был близок к падению в третьем и пятом раундах. В шестом раунде после ряда ударов Хан закрылся в обороне, и судья принял решение остановить поединок, учитывая неважное состояние боксера. Хан без споров воспринял это решение.

35-летний Брук одержал 40-ю победу (28 нокаутом) при трех поражениях. Он владел титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг в 2014—2017 годах, трижды его защитив. В 2016 году британец проиграл казахстанцу Геннадию Головкину в бою за титул чемпиона мира по двум престижным версиям в более тяжелом весе (до 72,6 кг), но пояс IBF в весе до 66,68 кг тогда сохранил и расстался с ним в следующем поединке, уступив американцу Эрролу Спенсу. В 2020 Брук не сумел завоевать пояс Всемирной боксерской организации (WBO), проиграв американцу Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в четвертом раунде.

35-летний Хан потерпел шестое поражение при 34 победах (21 нокаутом). В 2009—2011 годах он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 63,5 кг, а в 2011-м объединил его с поясом IBF. В 2016 году британец проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде в бою за титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 72,6 кг. В 2019 году британец снова упустил шанс стать чемпионом мира, проиграв Кроуфорду в бою за пояс WBO техническим нокаутом в шестом раунде.

Хан за этот поединок заработает около 5 млн фунтов стерлингов, Брук — около 3 млн.

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