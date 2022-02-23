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23 февраля, источник: Vesti.kz

Команда Мунгии сделала заявление о бое с Алимханулы за титул WBO

Команда мексиканского боксера Хайме Мунгии сделала первый комментарий по бою с казахстанцем Жанибеком Алимханулы за титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ringside24.com

Так, промоутер Фернандо Бельтран сообщил, что поговорит с Хайме Мунгией прежде, чем принять решение о бое с казахстанцем. «Мы собираемся это проанализировать», — сказал Бельтран в интервью izquierdazo.com. — Я не хочу делать никаких заявлений, пока не поговорю с Хайме".

Также он добавил, что это хороший и интересный бой, но решение будет после того, как они все проанализируют.

Напомним, Алимханулы претендовал на бой с чемпионом мира по версии WBO Деметриусом Андраде (31−0, 19 КО), но американец отказался от поединка и собрался сменить весовую категорию. А накануне Всемирная боксерская организация объявила о титульном поединке между Алимханулы (11−0, 7 КО) и Мунгией (39−0, 31 КО).

Мунгия, которого называют преемником «Канело», в феврале этого года нокаутировал американца Димитриуса Балларда (21−1−1, 13 KO). После этого он захотел подраться с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), который стал его главной целью в 2022 году.

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