Команда Мунгии сделала заявление о бое с Алимханулы за титул WBO

Так, промоутер Фернандо Бельтран сообщил, что поговорит с Хайме Мунгией прежде, чем принять решение о бое с казахстанцем. «Мы собираемся это проанализировать», — сказал Бельтран в интервью izquierdazo.com. — Я не хочу делать никаких заявлений, пока не поговорю с Хайме".

Также он добавил, что это хороший и интересный бой, но решение будет после того, как они все проанализируют.

Напомним, Алимханулы претендовал на бой с чемпионом мира по версии WBO Деметриусом Андраде (31−0, 19 КО), но американец отказался от поединка и собрался сменить весовую категорию. А накануне Всемирная боксерская организация объявила о титульном поединке между Алимханулы (11−0, 7 КО) и Мунгией (39−0, 31 КО).