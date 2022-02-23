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23 февраля, источник: Vesti.kz

Лидер сборной Казахстана вышел в четвертьфинал малого ЧМ по боксу

Казахстанец Нурканат Райыс вышел в четвертьфинал международного турнира «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), передает корреспондент Vesti.kz.

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В поединке ⅛ финала Нурканат, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, встречался с итальянцем Манфреди Фраттарелли.

Бой сложился в пользу казахстанца, который одержал убедительную победу со счетом 5:0.

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