Лидер сборной Казахстана вышел в четвертьфинал малого ЧМ по боксу
Казахстанец Нурканат Райыс вышел в четвертьфинал международного турнира «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Нурканат Райыс вышел в четвертьфинал международного турнира «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), передает корреспондент Vesti.kz.
В поединке ⅛ финала Нурканат, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, встречался с итальянцем Манфреди Фраттарелли.
Бой сложился в пользу казахстанца, который одержал убедительную победу со счетом 5:0.