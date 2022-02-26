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01:32 (мск), источник: ТАСС

Боец ММА Исмаилов успешно дебютировал в профессиональном боксе, победив Дуродолу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов успешно дебютировал в профессиональном боксе. В четырехраундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира нигерийца Оланреваджу Дуродолы решением судей.

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В послужном списке 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья в ММА. В прошлом поединке в октябре 2021 года он проиграл соотечественнику Владимиру Минееву нокаутом в третьем раунде.

41-летний Дуродола потерпел 10-е поражение при 37 победах (34 нокаутом). В 2020 году нигериец боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв конголезцу Илунге Макабу техническим нокаутом в седьмом раунде. Российским болельщикам Дуродола известен по поединку с Дмитрием Кудряшовым в 2015 году, нигериец победил техническим нокаутом во втором раунде. Через два года россиянину удалось взять реванш, выиграв техническим нокаутом в пятом раунде. Дуродола потерпел третье поражение в последних 11 поединках.

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