Сауль Альварес проведёт бой с Дмитрием Биволом

По данным источника, 7 мая Альварес встретится с российским чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. В случае победы Альварес проведёт бой с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Этот поединок может пройти 17 сентября.

Альварес в ноябре нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, что сделало его первым боксёром в истории, который стал абсолютным чемпионом в этой категории.