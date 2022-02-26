Канат Ислам сенсационно потерпел первое поражение в карьере

Поединок, рассчитанный на десять раундов, прошел в Плант-Сити (США, штат Флорида). На кону стоял вакантный титул WBO Global в среднем весе. В четвертом раунде оба соперника получили рассечение, но продолжили бой. По итогам поединка судьи большинством голосов отдали победу англичанину — 95:95, 96:94 и 97:93. Для Ислама это поражение стало первым в карьере.