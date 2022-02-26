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26 февраля, источник: Vesti.kz

Канат Ислам сенсационно потерпел первое поражение в карьере

Казахстанец Канат Ислам (28−1, 22 КО) уступил в титульном бою британцу Джеймсу Килрэйну Келли (26−2, 10 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Sports.kz

Поединок, рассчитанный на десять раундов, прошел в Плант-Сити (США, штат Флорида). На кону стоял вакантный титул WBO Global в среднем весе. В четвертом раунде оба соперника получили рассечение, но продолжили бой. По итогам поединка судьи большинством голосов отдали победу англичанину — 95:95, 96:94 и 97:93. Для Ислама это поражение стало первым в карьере.

В предыдущем бою Ислам техническим нокаутом победил эквадорца Джейсона Александра Минду (14−6−1, 8 КО). Что касается 29-летнего Келли, то в декабре прошлого года он досрочно выиграл у соотечественника Генри Мэттьюса (16−51−3, 2 КО).

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