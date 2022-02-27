Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского

«Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружён. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародёров.



Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе всё будет хорошо», — написал мэр Виталий Граждан в своём «фейсбуке».