Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединился к батальону территориальной обороны в своем родном городе — Белгороде-Днестровском.
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединился к батальону территориальной обороны в своем родном городе — Белгороде-Днестровском.
«Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружён. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародёров.
Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе всё будет хорошо», — написал мэр Виталий Граждан в своём «фейсбуке».
Недавно сообщалось, что Ломаченко официально стал претендентом в титульном бою с Джорджем Камбососом по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Украинец подписал контракт, согласно которому он будет обязан дать реванш Камбососу в случае победы в первом поединке.