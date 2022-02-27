Казахстан выиграл четвертое золото малого ЧМ по боксу

В решающем бою весовой категории до 86 килограммов ему противостоял украинец Сергей Горсков, которого он победил — 5:0 (30−27, 29−28, 30−27, 30−27, 29−28).

Напомним, в вечерней сессии выступал еще Дулат Бекбауов (до 67), но в финале он не смог справиться с датчанином Николаем Тертеряном.