Казахстан выиграл четвертое золото малого ЧМ по боксу
Сагындык Тогамбай стал последним представителем Казахстана в финале международного турнира по боксу «Кубок Странджа» в Софии (Болгария), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сагындык Тогамбай стал последним представителем Казахстана в финале международного турнира по боксу «Кубок Странджа» в Софии (Болгария), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающем бою весовой категории до 86 килограммов ему противостоял украинец Сергей Горсков, которого он победил — 5:0 (30−27, 29−28, 30−27, 30−27, 29−28).
Напомним, в вечерней сессии выступал еще Дулат Бекбауов (до 67), но в финале он не смог справиться с датчанином Николаем Тертеряном.
Ранее первое место на турнире в Болгарии, который еще называют малым чемпионатом мира, заняли Валентина Хальзова (до 70), Махмуд Сабырхан (до 54) и Назым Кызайбай (до 50). Также в активе сборной Казахстана значатся четыре серебра.