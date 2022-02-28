В ESPN оценили перспективы Каната Ислама после первого поражения в карьере

Поединок за вакантный титул WBO Global в среднем весе стал главным событием вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США). Соперники прошли всю дистанцию, а по итогам 10 раундов судьи отдали победу Келли (95−95, 96−94, 97−93). Для Ислама это поражение стало первым в карьере.

"Канат Ислам выглядел явным фаворитом. Он выше классом, имеет большой опыт и сильнее физически. Однако его действия в ринге помешали ему реализовать свой потенциал. Казахстанец не был похож на прежнего себя, а Келли придерживался своего плана и показал очень качественный бокс. Ислам не мог найти себя в ринге и все время пытался что-то придумать.