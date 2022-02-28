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28 февраля, источник: Vesti.kz

В ESPN оценили перспективы Каната Ислама после первого поражения в карьере

Поражение казахстанского боксера Каната Ислама (28−1, 22 KO) от британца Джимми Келли (26−2, 10 КО) поставило окончательный крест на его перспективах. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза. Он также назвал причину поражения.

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Источник: Latinboxsports.com

Поединок за вакантный титул WBO Global в среднем весе стал главным событием вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США). Соперники прошли всю дистанцию, а по итогам 10 раундов судьи отдали победу Келли (95−95, 96−94, 97−93). Для Ислама это поражение стало первым в карьере.

"Канат Ислам выглядел явным фаворитом. Он выше классом, имеет большой опыт и сильнее физически. Однако его действия в ринге помешали ему реализовать свой потенциал. Казахстанец не был похож на прежнего себя, а Келли придерживался своего плана и показал очень качественный бокс. Ислам не мог найти себя в ринге и все время пытался что-то придумать.

Бой получился близким, но победа Келли выглядит заслуженной. Он больше старался и объективно был лучше. Я думаю, что карьера Ислама подошла к своему завершению. Возможно, он объявит о своем уходе сразу или проведет еще один бой, но точно о его перспективах говорить уже бессмысленно", — отметил Барбоза.

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