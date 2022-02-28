Заруба с Узбекистаном, или кто из казахстанцев заявил о себе на малом ЧМ по боксу

Четыре казахстанца пробились в финалы малого чемпионата мира по боксу, как называют старт в Софии, но некоторые опытные исполнители выступили ниже ожиданий. В первую очередь, это Василий Самчук, Адилетом Курметовым и Нурканате Райысе, которые получили шанс остаться в первом составе, но на «КС» не смогли реализовать свой потенциал.

С другой стороны, некоторые, по большему счету, дебютанты, оказались не только в призах, но и почти ворвались в основу. Речь идет о Дамире Ташкенбае, Тимуре Кабдешове и Абзале Серике. Есть и другие кандидаты, которые получат шанс позже, но в Болгарию ездили именно эти исполнители.

Каждый такой турнир, как «Кубок Странджа» в Софии, шанс для кандидатов в сборную. А еще это смотр сил и конкуренция с соперниками. Первую дуэль выиграли конкуренты из Узбекистана, но некоторым казахстанцам есть, что занести себе в актив после командировки в Софию.

1. Сагындык Тогамбай

Молодой полутяжеловес выиграл турнир в относительно новом дивизионе, который только обживается, но это не снижает значимость его золотой медали. Сагындык вполне мог поехать на Олимпиаду-2020 или ЧМ-2021, но казахстанский проспект вряд ли упустил шанс заявить о себе. В Софии он уверенно прошел конкурентов из России и Украины, а в перспективе может стать лидером дивизиона не только в национальной команде.

2. Махмуд Сабырхан

Легковес показал себя на сербском чемпионате мира, когда зрелищно дошел до финала, но в противостоянии за золото Сабырхану не было плана «Б». Но даже это не испортило впечатление о нем. Быстрый и агрессивный Махмуд заработал звонкое прозвище «Казахский Ломаченко» и стал звездой национальной команды. О нем говорили и до дебюта, а сейчас он — состоявшийся лидер первого состава.

3. Дулат Бекбауов

Боксер, о котором не так много говорят, как о партнерах по сборной, а он остановился всего в паре очках от золотой медали. И еще Бекбауов, это действующий чемпион Казахстана в категории до 67 килограммов. Да, возможно, он не был так успешен прежде, поэтому, у нем могут не знать, но прямо сейчас — Дулат способен биться за позицию лидера. Но воспользуется ли он своим шансом?

4. Абзал Куттыбеков

Еще один старт, где тяжеловес был верно мотивирован. В четвертьфинале казахстанец прошел Энмануэля Пла Рейса из Испании, который добился определенного прогресса в последние годы в боях с казахстанцами, а в ½ финала дал бой неудобному Мадияру Саидрахимову из Узбекистана. Не исключаем, что Абзал дождался своего момента и станет фаворитом в дивизионе.

5. Дамир Абдикадир

Абдикадир выиграл два из трех боев в Софии, а в финале его остановил более опытный Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Олимпийский чемпион грамотно воспользовался своими преимуществами, а долговязый казахстанец, как показалось, так и не нашел своей дистанции в финальной встрече. Неудачный опыт пригодится Абдикадиру в будущем, ведь вряд ли встреча с Дусматовым для него последняя.