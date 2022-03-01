Канату Исламу указали на фатальные ошибки в карьере после первого поражения

Ислам уступил в бою за вакантный титул WBO Global в среднем весе, прошедшем в Плант-Сити (штат Флорида, США), проиграв британцу Джимми Келли (26−2, 10 КО) решением судей. Это поражение стало первым в карьере казахстанца.

"Канат Ислам — один из тех, кто не смог реализовать свой потенциал. Он имел все навыки, возможности и перспективы для того, чтобы добиться успеха. Ему помешали несколько обстоятельств. Это травмы, пандемия и слабая команда. Но самое главное, он не решился на опасные бои на своем пике. Дважды у него была возможность подобраться к элите, но он отказался.

Очень жаль, что мы не увидели его потенциал в раскрытом виде. Я думаю, что поражение в последнем бою было заслуженным. Объективно, он упустил свой шанс и ему пора уходить. Ислам — это пример того, как нельзя проводить свою карьеру", — подытожил Смит.