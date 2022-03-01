WBC, WBO и IBF отказались признавать чемпионские бои с участием россиян

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Об этом сообщается на сайте WBC.

WBC, WBO и IBF отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров. В совместном заявлении они призвали к миру и выразили надежду, что ситуация на Украине разрешится.

Ранее о санкциях в адрес россиян объявила Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Организация исключила из своих рейтингов россиян. Однако данная мера не коснулась действующих обладателей титулов.