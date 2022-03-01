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21:46 (мск), источник: Lenta.Ru

WBC, WBO и IBF отказались признавать чемпионские бои с участием россиян

Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили о санкциях в отношении российских спортсменов.

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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщается на сайте WBC.

WBC, WBO и IBF отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров. В совместном заявлении они призвали к миру и выразили надежду, что ситуация на Украине разрешится.

Ранее о санкциях в адрес россиян объявила Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Организация исключила из своих рейтингов россиян. Однако данная мера не коснулась действующих обладателей титулов.

В смешанных единоборствах российские спортсмены пока не столкнулись с запретами и ограничениями. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что промоушен стремится провести анонсированные поединки с участием россиян. 19 марта российский тяжеловес Александр Волков должен возглавить турнир UFC в Лондоне.

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