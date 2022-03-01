WBC, WBO и IBF отказались признавать чемпионские бои с участием россиян
Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили о санкциях в отношении российских спортсменов.
Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская организация (WBO) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили о санкциях в отношении российских спортсменов.
Об этом сообщается на сайте WBC.
WBC, WBO и IBF отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров. В совместном заявлении они призвали к миру и выразили надежду, что ситуация на Украине разрешится.
Ранее о санкциях в адрес россиян объявила Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Организация исключила из своих рейтингов россиян. Однако данная мера не коснулась действующих обладателей титулов.
В смешанных единоборствах российские спортсмены пока не столкнулись с запретами и ограничениями. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что промоушен стремится провести анонсированные поединки с участием россиян. 19 марта российский тяжеловес Александр Волков должен возглавить турнир UFC в Лондоне.