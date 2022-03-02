Головкин и «Канело» подписали контракт на третий бой. Есть дата и место

По информации USA Today Sports+, трилогия запланирована на 17 сентября. Сам поединок пройдет в лимите второго среднего веса (168 фунтов). Ранее сообщалось, что на кону будут стоять четыре титула Альвареса.

Фаворитом на проведение боя является Лас-Вегас, где прошли два предыдущих поединка Головкина и «Канело». Напомним, что в первом поединке была зафиксирована ничья, а в реванше победил мексиканец.