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09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин и «Канело» подписали контракт на третий бой. Есть дата и место

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 КО) и обладатель титулов IBF и IBO в среднем дивизионе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) подписали контракт на третий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

По информации USA Today Sports+, трилогия запланирована на 17 сентября. Сам поединок пройдет в лимите второго среднего веса (168 фунтов). Ранее сообщалось, что на кону будут стоять четыре титула Альвареса.

Фаворитом на проведение боя является Лас-Вегас, где прошли два предыдущих поединка Головкина и «Канело». Напомним, что в первом поединке была зафиксирована ничья, а в реванше победил мексиканец.

Добавим, что перед трилогией обоим боксерам необходимо выиграть свои весенние поединки: Головкин в апреле встретится с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО), а «Канело» в мае сразится с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) за его пояс WBA в первой тяжелой категории.

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