Головкин и «Канело» подписали контракт на третий бой. Есть дата и место

По информации USA Today Sports+, трилогия запланирована на 17 сентября. Сам поединок пройдет в лимите второго среднего веса (168 фунтов). Ранее сообщалось, что на кону будут стоять четыре титула Альвареса.
Фаворитом на проведение боя является Лас-Вегас, где прошли два предыдущих поединка Головкина и «Канело». Напомним, что в первом поединке была зафиксирована ничья, а в реванше победил мексиканец.
Добавим, что перед трилогией обоим боксерам необходимо выиграть свои весенние поединки: Головкин в апреле встретится с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО), а «Канело» в мае сразится с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) за его пояс WBA в первой тяжелой категории.