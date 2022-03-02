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13:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фьюри о бое с Уайтом: Это мой последний бой, после него я закончу карьеру

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31−0) сообщил, что после боя с Диллианом Уайтом (28−2) завершит карьеру в профессиональном боксе.

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Источник: AP 2022

«Мне 34 года [исполняется в августе], это мой последний бой, после него я закончу карьеру, — сказал Фьюри на пресс-конференции на лондонском стадионе “Уэмбли”. — У меня 150 миллионов фунтов в банке, я молод, красив и здоров. Собираюсь купить себе огромную яхту. Вообще, у меня куча суперкаров и недвижимости по всему миру. Буду сидеть сложа руки с горячей блондинкой и думать: “Я сделал это! Бум!”.

Тем не менее Фьюри все еще надеется подраться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24−2). «Мне бы очень хотелось побоксировать с Джошуа, — добавил Фьюри. — Я надеюсь, что он выиграет в реванше Александра Усика».

Чемпион WBC в супертяжелом весе Фьюри и обязательный претендент и временный чемпион WBC Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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