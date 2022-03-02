Фьюри о бое с Уайтом: Это мой последний бой, после него я закончу карьеру

«Мне 34 года [исполняется в августе], это мой последний бой, после него я закончу карьеру, — сказал Фьюри на пресс-конференции на лондонском стадионе “Уэмбли”. — У меня 150 миллионов фунтов в банке, я молод, красив и здоров. Собираюсь купить себе огромную яхту. Вообще, у меня куча суперкаров и недвижимости по всему миру. Буду сидеть сложа руки с горячей блондинкой и думать: “Я сделал это! Бум!”.