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2 марта, источник: Sport24

Головкин подерется с Муратой 9 апреля, на следующий день после своего 40-летия

Стало известно, когда пройдет бой с участием чемпиона IBF в среднем весе Геннадия Головкина.

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Источник: Sport24

Противником казахстанского боксера станет Рета Мурата. Поединок состоится 9 апреле в японской Сайтаме, сообщает ESPN.

Изначально бой был запланирован на 29 декабря, но его отложили из-за коронавирусных ограничений в Японии.

Головкин одержал 41 победу при одном поражении и одной ничьей. В случае победы над Муратой Головкин сможет принять участие в третьем поединке против Сауля Альвареса. Этот бой предварительно назначен на 17 сентября.

За день до боя с Муратой, 8 апреля, Головкин отпразднует свое 40-летие.

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