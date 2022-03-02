Головкин подерется с Муратой 9 апреля, на следующий день после своего 40-летия

Противником казахстанского боксера станет Рета Мурата. Поединок состоится 9 апреле в японской Сайтаме, сообщает ESPN.

Изначально бой был запланирован на 29 декабря, но его отложили из-за коронавирусных ограничений в Японии.

Головкин одержал 41 победу при одном поражении и одной ничьей. В случае победы над Муратой Головкин сможет принять участие в третьем поединке против Сауля Альвареса. Этот бой предварительно назначен на 17 сентября.