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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Титульные бои российских боксёров Тищенко и Курбанова перенесены

Бой за титул чемпиона мира WBA между Евгением Тищенко и Риядом Мерхи, а также поединок за пояс WBO International между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой будут перенесены.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесен. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже. Мы находимся на связи с менеджментом всех боксерских организаций и вернемся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», — сказал Герман Титов.

Отметим, что RCC Boxing Promotions в декабре прошлого года провела в России бой за титул суперчемпиона мира WBA с участием Дмитрия Бивола. Тогда же боксер подписал с промоутерской компанией соглашение о развитии карьеры, а после победы над Умаром Саламовым получил предложение провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса.

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