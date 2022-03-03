Младший сын Константина Цзю успешно дебютировал в профессиональном боксе

ТАСС, 3 марта. Младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита Цзю успешно дебютировал в профессиональном боксе. В шестираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 69,85 кг, прошедшем в Брисбене, он выиграл у австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде.

Никите Цзю 24 года, ранее он подписал контракт с менеджером Гленом Дженнингсом, который сотрудничал с Константином Цзю, а теперь работает с его старшим сыном Тимом Цзю.

В послужном списке 31-летнего Стала теперь 2 победы (ни одной нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.

Старший сын Константина Цзю 27-летний Тим Цзю является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 66,68 кг. В его послужном списке 20 побед (15 нокаутом), ни одного поражения.