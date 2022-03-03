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15:15 (мск), источник: ТАСС

Младший сын Константина Цзю успешно дебютировал в профессиональном боксе

Никита Цзю выиграл у австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 3 марта. Младший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита Цзю успешно дебютировал в профессиональном боксе. В шестираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 69,85 кг, прошедшем в Брисбене, он выиграл у австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде.

Никите Цзю 24 года, ранее он подписал контракт с менеджером Гленом Дженнингсом, который сотрудничал с Константином Цзю, а теперь работает с его старшим сыном Тимом Цзю.

В послужном списке 31-летнего Стала теперь 2 победы (ни одной нокаутом), 1 поражение, 1 ничья.

Старший сын Константина Цзю 27-летний Тим Цзю является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 66,68 кг. В его послужном списке 20 побед (15 нокаутом), ни одного поражения.

Константину Цзю 52 года, последний бой он провел в 2005 году в возрасте 36 лет, проиграв британцу Рикки Хаттону. Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001—2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и два поражения. Цзю также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы среди любителей.

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