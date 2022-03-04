Российским боксерам запретили участвовать в международных соревнованиях

Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Беларуси. В тех случаях, когда это будет невозможно осуществить в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов.