«Канело» сделал заявление о бое с Головкиным

«На мой взгляд, двух поединков было достаточно, но у нас есть договор, и, думаю, это лучший из вариантов. Пришла ему пора расплачиваться за сказанное дер*мо в мой адрес», — приводит его слова vRINGe.com.

А вот что Альварес рассказал о встрече с Биволом: «Я выбрал его, потому что он хороший боец. Как по мне, он лучший боец в 79,4 килограмма, и ему есть, что мне предложить. Я просто хочу творить историю и буду продолжать разбираться с этими парнями. Бивол реально хорош. Он знает, что делать в ринге, у него большой опыт в любителях, он долгое время является чемпионом. И мне известно, насколько он силен, но, с другой стороны, все равно. Я в расцвете сил и у меня много умений».