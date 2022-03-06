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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» сделал заявление о бое с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 КО) прокомментировал предстоящий бой с обладателем титулов IBO и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/canelo/

Их поединок намечен на 17 сентября.

«На мой взгляд, двух поединков было достаточно, но у нас есть договор, и, думаю, это лучший из вариантов. Пришла ему пора расплачиваться за сказанное дер*мо в мой адрес», — приводит его слова vRINGe.com.

Но перед трилогией «Канело» и Головкину предстоит выиграть весенние поединки: GGG 9 апреля проведет объединительный бой с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО), а Альварес 7 мая сразится с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) за пояс WBA в первой тяжелой весовой категории.

Напомним, предыдущие два боя между Головкиным и «Канело» прошли в лимите среднего веса. Первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец.

А вот что Альварес рассказал о встрече с Биволом: «Я выбрал его, потому что он хороший боец. Как по мне, он лучший боец в 79,4 килограмма, и ему есть, что мне предложить. Я просто хочу творить историю и буду продолжать разбираться с этими парнями. Бивол реально хорош. Он знает, что делать в ринге, у него большой опыт в любителях, он долгое время является чемпионом. И мне известно, насколько он силен, но, с другой стороны, все равно. Я в расцвете сил и у меня много умений».

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