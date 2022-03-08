Головкину хотят «сорвать» бой с «Канело»

«Я уверен в своих силах, а когда я выхожу в ринг, я уверен в своей победе. С нетерпением жду 7 мая, — цитирует издание Бивола. — Мы с моей командой этого хотели, и я рад, что бой состоится в США, в Мекке бокса. Это тоже очень будоражит и много для меня значит. Это очень для меня важно, особенно по той причине, что я буду драться с одним из лучших, если не самым лучшим бойцом в мире на данный момент. Хочу, чтобы у людей была возможность увидеть меня и мое мастерство, это большой бой, который может позволить мне добиться других целей в случае победы».