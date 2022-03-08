Головкину хотят «сорвать» бой с «Канело»
Российский чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19−0, 11 КО) высказался о своем противостоянии с Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 КО) из Мексики, сообщает vRINGe.com.
Российский чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19−0, 11 КО) высказался о своем противостоянии с Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 КО) из Мексики, сообщает vRINGe.com.
Бой запланирован на 7 мая в Лас-Вегасе (США). Бивол уверен, что может выиграть в этом противостоянии и «сорвать» осенний поединок с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).
«Я уверен в своих силах, а когда я выхожу в ринг, я уверен в своей победе. С нетерпением жду 7 мая, — цитирует издание Бивола. — Мы с моей командой этого хотели, и я рад, что бой состоится в США, в Мекке бокса. Это тоже очень будоражит и много для меня значит. Это очень для меня важно, особенно по той причине, что я буду драться с одним из лучших, если не самым лучшим бойцом в мире на данный момент. Хочу, чтобы у людей была возможность увидеть меня и мое мастерство, это большой бой, который может позволить мне добиться других целей в случае победы».
Ранее были названы боксеры, которые могут победить «Канело», а Головкин показал свою текущую форму.