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17:21 (мск), источник: Vesti.kz

В WBO объяснили «побег» экс-чемпиона мира от Алимханулы

Во Всемирной боксерской организации (WBO) разъяснили ситуацию со сменой соперника для Жанибека Алимханулы (11−0, 7 КО) в бою за «временный» титул в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2022

Ранее стало известно, что вместо боя с экс-чемпионом мира Хайме Мунгией (39−0, 31 КО) Алимханулы организуют встречу с обладателем титула WBO Europe Дэнни Дигнумом (14−0−1, 8 КО). На переговоры выделены десять дней.

Алимханулы потроллил конкурентов за титул после решения WBO «Доводим до вашего сведения, что 22 февраля 2022 года этот Комитет выпустил письмо-уведомление, в котором обязывал команды Хайме Мунгии и Жанибека Алиханулы начатьпереговоры об организации поединка за “временный” титул по версии WBO в среднем весе.

Сторонам было предоставлено десять дней для достижения соглашения, или Комитет должен был действовать в соответствии с применимыми правилами. WBO предоставила команде Мунгии достаточно времени, чтобы организовать бой в соответствии с приказом.

Поэтому, учитывая их отказ и незаинтересованность в поединке с Алимханулы, комитет должен приступить к переговорам с командой Дэнни Дигнума", — проинформировали в WBO.
WBO выступила с заявлением по титульному бою Алимханулы.

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