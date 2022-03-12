В WBO объяснили «побег» экс-чемпиона мира от Алимханулы

Ранее стало известно, что вместо боя с экс-чемпионом мира Хайме Мунгией (39−0, 31 КО) Алимханулы организуют встречу с обладателем титула WBO Europe Дэнни Дигнумом (14−0−1, 8 КО). На переговоры выделены десять дней.

Алимханулы потроллил конкурентов за титул после решения WBO «Доводим до вашего сведения, что 22 февраля 2022 года этот Комитет выпустил письмо-уведомление, в котором обязывал команды Хайме Мунгии и Жанибека Алиханулы начатьпереговоры об организации поединка за “временный” титул по версии WBO в среднем весе.

Сторонам было предоставлено десять дней для достижения соглашения, или Комитет должен был действовать в соответствии с применимыми правилами. WBO предоставила команде Мунгии достаточно времени, чтобы организовать бой в соответствии с приказом.