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13 марта, источник: Vesti.kz

У Канело появился неожиданный соперник вместо Головкина

Экс-претендент на чемпионский пояс в полутяжелом весе Энтони Ярд выразил желание провести бой с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57−1−2, 39 КО), сообщает Fightnews.info.

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Источник: AP 2022

«На бумаге “Канело” нельзя сбрасывать со счетов против любого соперника. Опять же, я бы хотел подраться с Альваресом, потому что это будет честью. Если мне ее дадут, то я ухвачусь за нее обеими руками. Все видят, что я не стесняюсь выйти и что-то заполучить.

Сейчас я стал более опытным, хотя в плане опыта “Канело” опережает меня на километры. Я бы хотел получить эту возможность. Я не болтаю попусту. Я не жду своей очереди, а заслуживаю место в ней. Я работаю, чтобы получить свой шанс», — сказал Энтони Ярд в интервью ютуб-каналу Boxing King Media.

7 мая «Канело» проведет поединок с российским боксером Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) пройдет 7 мая в Лас-Вегасе. Головкин, в свою очередь, вернется на ринг 9 апреля в Японии, где проведет объединительный бой против «суперчемпиона» WBA японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО).

Если Альварес и GGG выиграют весенние схватки, то 17 сентября проведут трилогию. Первый их бой в 2017-м завершился вничью, а спустя год успех судейским решением праздновал «Канело».

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