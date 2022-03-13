У Канело появился неожиданный соперник вместо Головкина

«На бумаге “Канело” нельзя сбрасывать со счетов против любого соперника. Опять же, я бы хотел подраться с Альваресом, потому что это будет честью. Если мне ее дадут, то я ухвачусь за нее обеими руками. Все видят, что я не стесняюсь выйти и что-то заполучить.



Сейчас я стал более опытным, хотя в плане опыта “Канело” опережает меня на километры. Я бы хотел получить эту возможность. Я не болтаю попусту. Я не жду своей очереди, а заслуживаю место в ней. Я работаю, чтобы получить свой шанс», — сказал Энтони Ярд в интервью ютуб-каналу Boxing King Media.