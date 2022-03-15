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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Мейвезер высказался о статусе «Канело» и трилогии с Головкиным

Джефф Мейвезер, бывший тренер и дядя Флойда Мейвезера-младшего, рассказал на Tha Boxing Voice о статусе Сауля «Канело» Альвареса, с которым сравнивают его племянника, сообщает Marca.com.

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Когда его спросили, достиг ли уже мексиканец уровня «неприкасаемых», какой был у Флойда, то Джефф ответил: «Вот как я это вижу. Я думаю, что он лучший боец ​​​​в мире. Я вижу, что “Канело” — лучший боец ​​​​в мире. Я вижу много Флойда в “Канело”. То, как он двигается. В начале он был не так хорош в защите, теперь он двигает головой.

Вы можете видеть, что он работал над многими вещами, и я вижу много Флойда. Не совсем то же самое, но я думаю, что он кое-что скопировал", — добавил он.

Бывший боксер и тренер посчитал, что Дмитрий Бивол не станет проблемой для «Канело».

«Я не думаю, что он представляет собой вызов. Я видел его, я не хочу сказать, что он не впечатляет, но “Канело” лучше», — считает Мейвезер.

Вместо этого он считает, что лучший бой будет против Дэвида Бенавидеса: «Думаю, с Бенавидесом будет непростой бой, и я мог бы его победить».

Имейте в виду, что американский специалист не видит трилогии с Геннадием Головкиным.

«Я думаю, что “Канело” выиграл первый бой, второй и думаю, что и в третьем. Геннадий уже малоактивен», — подытожил Мейвезер.

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