Тайсон продает «откушенные уши» Холифилда

Источник информирует, что речь идет о желейных конфетах — они будут в форме ушей Холифилда и в упаковке с напоминанием о том скандальном эпизоде.

Название «Откушенные ушки» — прямая отсылка к инциденту во время поединка-реванша между культовыми американскими супертяжами Тайсоном и Холифилдом. В июне 1997 года в одном из эпизодов Тайсон настолько разозлился от грязных действий соперника, что вцепился зубами в ухо Эвандера, откусил кусок, а затем оттолкнул соперника.