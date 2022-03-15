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20:51 (мск), источник: Vesti.kz

Тайсон продает «откушенные уши» Холифилда

Экс-чемпион мира Майк Тайсон решил заработать на скандальном поединке с Эвандером Холифилдом, когда откусил конкуренту уши и был дисквалифицирован, сообщает vRINGe.com. Ранее боксерам предлагали миллионы долларов за еще одну дуэль.

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Источник информирует, что речь идет о желейных конфетах — они будут в форме ушей Холифилда и в упаковке с напоминанием о том скандальном эпизоде.

Название «Откушенные ушки» — прямая отсылка к инциденту во время поединка-реванша между культовыми американскими супертяжами Тайсоном и Холифилдом. В июне 1997 года в одном из эпизодов Тайсон настолько разозлился от грязных действий соперника, что вцепился зубами в ухо Эвандера, откусил кусок, а затем оттолкнул соперника.

Доктор решил, что Холифилд может продолжать бой, а судья оштрафовал Майка на два балла. Чуть позже Тайсон повторил фол, а в ответ Эвандер не вышел на 4-й раунд. Началась драка, а «Железный Майк» пытался прорваться до оппонента. Его остановили, а затем дисквалифицировали.

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