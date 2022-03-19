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01:41 (мск), источник: Sport24

Харитонов победил Скотта в боксерском поединке

Российский боец ММА Сергей Харитонов одержал победу над американцем Маликом Скоттом в главное поединке шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин выиграл судейским решением. Соперники по разу оправили друг друга в нокдаун.

Для Харитонова эта победа стала третьей в боксе в карьере.

Скотт — бывший чемпион США среди любителей.

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