Харитонов победил Скотта в боксерском поединке
Российский боец ММА Сергей Харитонов одержал победу над американцем Маликом Скоттом в главное поединке шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
Российский боец ММА Сергей Харитонов одержал победу над американцем Маликом Скоттом в главное поединке шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
Россиянин выиграл судейским решением. Соперники по разу оправили друг друга в нокдаун.
Для Харитонова эта победа стала третьей в боксе в карьере.
Скотт — бывший чемпион США среди любителей.