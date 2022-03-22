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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

Сауль Альварес поздравил казахстанцев с Наурызом

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 КО) поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Видео поздравления в социальных сетях опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotions. На нем также присутствует казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (16−0, 11 КО), который помогает Альваресу готовиться к бою против чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (19−0, 11 КО).

Казахстанцы, счастливого Наурыза. Желаю вам всего наилучшего!
Сауль Альварес
мексиканский боксер

Напомним, его бой против Бивола состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Также ожидается, что в сентябре Альварес проведет третий бой против чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО).

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