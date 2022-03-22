Сауль Альварес поздравил казахстанцев с Наурызом

Видео поздравления в социальных сетях опубликовала промоутерская компания Suleimen Promotions. На нем также присутствует казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (16−0, 11 КО), который помогает Альваресу готовиться к бою против чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (19−0, 11 КО).

Напомним, его бой против Бивола состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Также ожидается, что в сентябре Альварес проведет третий бой против чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО).