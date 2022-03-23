Александр Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа (ESPN)

Александр Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа (ESPN)

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Александр Усик планирует начать тренировочный лагерь перед боем с Энтони Джошуа.