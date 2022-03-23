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17:47 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа (ESPN)

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Александр Усик планирует начать тренировочный лагерь перед боем с Энтони Джошуа.

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Источник: AP 2022

Как сообщает ESPN, украинский боксер уедет из страны, чтобы провести реванш летом 2022 года.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся осенью 2021 года и завершился победой Александра единогласным решением судей.

После начала спецоперации России на Украине Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.

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