«Она не женщина, когда выходит на ринг» Как прошел единственный в истории профессионального бокса бой мужчины и женщины?

На исходную

Спортивная карьера Макгрегор началась с несчастливого брака. Муж, возможно, сам того не зная, следовал заветам домостроя и иногда поколачивал жену. В какой-то момент девушка решила научиться самостоятельно себя защищать и отправилась заниматься кикбоксингом. Единоборства пришлись американке по душе, однако со временем она сосредоточилась на боксе. Там спортсменка добилась серьезных успехов и добралась до профессионального уровня. Побои и муж остались в прошлом.

В профессиональном боксе американка дебютировала в апреле 1999 года в возрасте 36 лет, проведя два поединка в течение трех недель с будущей чемпионкой мира по нескольким версиям Лейлой Маккартер. Тогда американка была далека от титулов и оба раза решением судей уступила Макгрегор. После этого была повержена так и оставшаяся малоизвестной представительница США Шелли Лэй, но главное событие в карьере Макгрегор было впереди.

Промоутеры Джим Рапп и менеджер Боб Джарвис решили организовать беспрецедентный перформанс, столкнув на ринге мужчину и женщину.

Изначально они подобрали для этой цели одну из сильнейших боксерш мира Кристи Мартин и спортсмена-любителя Мартина О’Мэлли. Бой не состоялся, но промоутеры не отказались от своей идеи и принялись искать замену. Выбор был сделан в пользу Макгрегор и еще одного любителя Гектора Моралеса из Мексики. Последний очень быстро сдался под напором общественности и пошел на попятную. Американка же была полна решимости сразиться с мужчиной, и оппонент для нее все-таки нашелся.

Им оказался 34-летний канадец китайского происхождения Лой Чоу, который какое-то время тренировал Моралеса, занимался тяжелой атлетикой и даже успел попробовать себя в качестве жокея. В боксе, как и Макгрегор, он провел всего три боя, которые проиграл. Чоу сетовал на то, что в соперники ему доставались боксеры с опытом участия в профессиональных боях.

Макгрегор готовилась к поединку с большим желанием. Наставник спортсменки Верн Миллер рассказывал, что в последние дни перед встречей с Чоу ему приходилось останавливать яростно тренирующуюся подопечную, чтобы та успела восстановиться. От больших интервью Маргарет отказывалась, ссылаясь на нехватку времени. Перед боем она ограничивалась короткими комментариями.

Мне нравится внимание, но пока я, в первую очередь, забочусь о боксе. Чувствую себя очень хорошо. Такое ощущение, что я становлюсь сильнее с каждым днем. Маргарет Макгрегор

Чоу был более разговорчивым и подарил журналистам несколько ярких цитат. В частности, канадец оригинально ответил на вопрос о том, каково ему будет впервые в жизни бить представительницу слабого пола. «Она уже не женщина, когда выходит на ринг. Она мой противник», — резюмировал Чоу.

Тяжело в бою

После получения принципиального согласия от участников предстоящей «битвы полов» Рапп и Джарвис принялись искать площадку для проведения боя, а также организацию, готовую взять это специфическое мероприятие под свою эгиду. Тут начались настоящие сложности, так как Женская ассоциация бокса была категорически против. С аналогичными заявлениями выступили боксерские организации практически всех американских штатов.

Спасение нашли в штате Вашингтон, а именно в Сиэтле. Незадолго до поединка там приняли закон о гендерном равенстве, поэтому просто не могли сдать назад и отказаться от организации такого перформанса. Нашлась там и атлетическая комиссия, выдавшая лицензии на встречу, что сделало ее профессиональной. Ведущие американские промоушены всячески дистанцировались от поединка. Особенно жестко высказался знаменитый матчмейкер из Top Rank Брюс Трамплер.

Это шоу уродов, в таких поединках нет необходимости. Я бы никогда не стал устраивать что-то подобное. Брюс Трамплер промоутер

Ни одна телекомпания так и не взялась транслировать эту странную встречу, а отношение в обществе к поединку разделилось. Одни говорили о торжестве равноправия, другие — о недопустимости избиения мужчиной женщины. Пусть даже узаконенного и проходящего в рамках строгих правил. Несмотря ни на что, стадион Mercer Arena в Сиэтле до отказа забили желающие насладиться специфическим шоу, за боем воочию наблюдало и около ста журналистов. Билеты на поединок стоили от 20 до 60 долларов.

Благодаря журналистам бой не был предан забвению: его ход был в подробностях описан в крупнейших изданиях запада США. Поединок, на протяжении которого Макгрегор владела тотальным преимуществом, продлился четыре раунда по две минуты. Американка, превосходившая соперника и по росту, и по весу, весь бой натурально избивала соперника. Бывший жокей бегал по рингу, забивался в углы и очень вяло пытался контратаковать. Неизвестно, было ли это связано исключительно с нежеланием бить женщину, или же уровень Макгрегор действительно оказался настолько выше. Активно включилась в процесс и публика, которая горячо поддерживала девушку.

Чоу в итоге смог удержаться на ногах, но судьи, к восторгу болельщиков, предсказуемо отдали предпочтение его сопернице — единогласным решением. За этот исторический успех она заработала смешные 1500 долларов. Кстати, Чоу получил столько же. На этом месте участники ставших столь популярными в последние годы в России фрик-боев рассмеялись бы в голос. Канадец с китайскими корнями оказался более предприимчивым, чем его соперница, и смог заработать еще примерно полторы тысячи долларов на внимании к собственной персоне. Он запрещал себя бесплатно фотографировать и брал деньги у журналистов за интервью.

Послевкусие

После унизительного поражения Чоу пытался объяснить случившееся плохим самочувствием во время боя, а на ринг, по крайней мере, в каком-то более-менее профессиональном бою больше никогда не выходил. Макгрегор же начала набирать популярность и получила прозвище Тигрица. В ноябре того же 1999-го года она единогласным решением судей победила Шерил Нэнс, а затем потерпела первое поражение в карьере, уступив Сноден Блэкени.

Несмотря на это, в Международной ассоциации женского бокса считали Макгрегор очень талантливой спортсменкой и высоко оценивали ее шансы на проведение чемпионского боя. Однако в феврале 2000-го боксерша неожиданно объявила об окончании карьеры, сославшись на проблемы со здоровьем. У спортсменки диагностировали заболевание печени, из-за которого подготовка к бою с Блэкени получилась скомканной. Американка толком не могла тренироваться, постоянно вступая в неравный бой с тошнотой и усталостью.

Тренер Верн Миллер заявил, что не позволит себе убивать женщину, заставляя ее усердно работать. Маргарет пыталась противиться, но в конце концов согласилась с тем, что не готова к смерти на ринге. Так закончилась яркая карьера Макгрегор, которая в течение нескольких месяцев успела провести всего лишь шесть боев, в пяти из которых одержала победы. Сейчас она вполне могла бы стать медийной личностью и зарабатывать миллионы, а больше 20 лет назад участие в историческом межгендерном бою оценили в жалкие полторы тысячи долларов.

Женский взгляд

В профессиональном боксе межгендерные бои не прижились, однако на любительском уровне такие встречи случались в разных видах единоборств и после встречи американки с канадцем. Самыми известными последователями Макгрегор и Чоу стали немецкие чемпионка мира по боксу Регина Хальмих и комик Штефан Рааб. В начале нулевых они провели даже не один, а целых два поединка, в которых у любителя не было ни единого шанса на победу.

Первая встреча оказалась настолько жестокой, что Рааб был награжден сломанным носом.

В октябре прошлого года межгендерными боями решила заняться польская промоутерская компания MMA-VIP, организовавшая две таких встречи на турнире по смешанным единоборствам. Оба поединка выглядели довольно страшно, и у тех, кто не является сторонником избиения женщин, надолго отбили желание смотреть нечто подобное.

В первом бою модель Петр Лисовский техническим нокаутом завершил поединок против фитнес-тренера Улы Секач. Судья остановил бой в тот момент, когда мужчина сел верхом на девушку и принялся бить ее по голове. При этом Секач после боя заявила, что разочарована решением судей, так как держала удар и могла продолжать поединок.

Второй бой между любителями Михалом Пшибыловичем и Викторией Домжальской был не таким жестоким, однако и тут не обошлось без пропущенных девушкой ударов по лицу. Рефери также досрочно завершил поединок. Происходившие на турнире события резко раскритиковал глава UFC Дэйна Уайт. Он обвинил организаторов в создании угрозы здоровью женщин и назвал бои намеренно скандальной формой развлечения.