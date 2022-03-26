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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усик объяснил свой отъезд из Украины

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик принял решение покинуть ряды территориальной обороны Киева и начать подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.

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Источник: AP 2022

Ранее СМИ сообщали, что Усик покинет Украину через границу с Польшей и начнет тренировочный лагерь в преддверии боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом.

«Всем добрый вечер. Я решил начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Так я больше помогу своей стране и это лучше, чем быть в территориальной обороне и бегать по Киеву с автоматом», — заявил Усик в социальных сетях.

«Многие мои друзья и близкие позвонили мне и поддержали. Ненавистники, желаю вам добра и счастья, радости и мира», — добавил непобежденный боксер.

В сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

В феврале в связи с событиями на Украине Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом.

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