Усик объяснил свой отъезд из Украины

Ранее СМИ сообщали, что Усик покинет Украину через границу с Польшей и начнет тренировочный лагерь в преддверии боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом.

«Всем добрый вечер. Я решил начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Так я больше помогу своей стране и это лучше, чем быть в территориальной обороне и бегать по Киеву с автоматом», — заявил Усик в социальных сетях.

«Многие мои друзья и близкие позвонили мне и поддержали. Ненавистники, желаю вам добра и счастья, радости и мира», — добавил непобежденный боксер.

В сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).