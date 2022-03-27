Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд

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Бой прошел в ночь на воскресенье, 27 марта, в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и продлился все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Цзю.

27-летний боксер одержал 21-ю победу подряд в профессиональной карьере. Спортсмен, являющийся сыном известного советского и российского боксера Кости Цзю, проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году. Из 21-й его победы 15 были добыты нокаутом.