Владимир Кличко оценил решение Усика покинуть Украину ради боя с Джошуа

Кличко заявил, что для спортсмена это было непростым решением. «Однако сам тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны», — посчитал он.

26 марта Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. До этого ESPN предполагал, что боксер отправится в Польшу на законных основаниях, так как имеет троих несовершеннолетних детей.