Канело предрекли серьезное испытание перед трилогией с Головкиным

Головкин в ранге чемпиона мира, по версиям IBF и IBO в среднем весе, проведет 9 апреля в Японии объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16−2, 13 КО). На кону будут стоять три титула. А «Канело» сразится 7 мая с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

Для третьего боя в сентябре казахстанцу и мексиканцу необходимо побеждать своих ближайших соперников. «У “Канело” будет более сложная задача, чем у Головкина, потому что Бивол находится в расцвете своей карьеры и у него есть стиль, подбородок и сила, чтобы победить, при условии, что судьи не выставят странный счет.