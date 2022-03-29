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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

Канело предрекли серьезное испытание перед трилогией с Головкиным

Саулю Альваресу (57−1−2, 39 КО) перед возможной трилогией с Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) будем сложнее в предстоящем бою, чем GGG, считает автор сайта Boxing247.com Джефф Сорби.

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Источник: AP 2022

Головкин в ранге чемпиона мира, по версиям IBF и IBO в среднем весе, проведет 9 апреля в Японии объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16−2, 13 КО). На кону будут стоять три титула. А «Канело» сразится 7 мая с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

Для третьего боя в сентябре казахстанцу и мексиканцу необходимо побеждать своих ближайших соперников. «У “Канело” будет более сложная задача, чем у Головкина, потому что Бивол находится в расцвете своей карьеры и у него есть стиль, подбородок и сила, чтобы победить, при условии, что судьи не выставят странный счет.

Будет очень жаль, если Бивол получит спорное решение против «Канело», так как в этом случае мексиканская звезда будет выглядеть избалованной, и это не пойдет на пользу месту проведения боя. Это то же место, где Головкин дрался с «Канело», и в обоих поединках боксерская публика считала, что казахстанский боец был обделен судьями из Невады", — заявил автор статьи.

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