Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Польша
Швеция
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Португалия
Северная Македония
00
Хоккей. НХЛ
30.03
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
30.03
Коламбус
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.03
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.03
Тампа-Бэй
Каролина
Хоккей. НХЛ
30.03
Флорида
Монреаль
Хоккей. НХЛ
30.03
Миннесота
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
30.03
Нэшвилл
Оттава
Хоккей. НХЛ
30.03
Калгари
Колорадо
Хоккей. НХЛ
30.03
Анахайм
Даллас
Все события
Фоторепортажи
11Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
19:06 (мск), источник: Sports.Ru

На организацию боя Головкин — Мурата потрачено 16 миллионов долларов

Предстоящий 9 апреля вечер бокса, в главном бою которого встретятся чемпионы мира в среднем весе Геннадий Головкин и Риота Мурата, станет самым масштабным боксерским событием в истории Страны восходящего солнца.

Наверх
Источник: AP 2022

Ивент состоится на Saitama Super Arena в Сайтаме. Как передают японские СМИ, на его организацию будет потрачено не менее 2 миллиардов йен (более 16 миллионов долларов США). Ранее самым высокобюджетным боксерским боем в истории Японии было противостояние Майка Тайсона и Джеймса Дугласа в 1990 году.

Напомним, что бой Головкин — Мурата изначально планировался на конец декабря прошлого года, однако был перенесен из-за закрытия границ Японии в связи с усилением антиковидных мер. На кону в главном поединке вечера будут стоять титулы чемпиона мира IBF, WBA Super и IBO в среднем весе.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь