На организацию боя Головкин — Мурата потрачено 16 миллионов долларов

Ивент состоится на Saitama Super Arena в Сайтаме. Как передают японские СМИ, на его организацию будет потрачено не менее 2 миллиардов йен (более 16 миллионов долларов США). Ранее самым высокобюджетным боксерским боем в истории Японии было противостояние Майка Тайсона и Джеймса Дугласа в 1990 году.