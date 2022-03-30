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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин восхитил британцев

Британская газета-таблоид The Sun отметила превосходную форму чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО) перед весенним поединком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Недавно GGG показал видео тренировки и фото своей команды, что и стало темой для обсуждения.

«39-летний Головкин похвастался мускулистым телосложением и доказал, что он все еще находится в хорошей форме. А Сауля “Канело” Альвареса обвиняли в затягивании их трилогии. Говорили, что “Канело” прежде чем согласиться на третий бой, ждал, пока он состарится. GGG тренировался во Флориде перед боем-камбэком и продемонстрировал свою замечательную форму, приближаясь к своему 40-летию в следующем месяце», — говорится в тексте.

Напомним, Головкин вернется на ринг 9 апреля в Японии, где проведет объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA Super в среднем весе (до 72,6 килограмма) японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

Головкин и «Канело» бились в 2017 и 2018 годах. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором решением победил мексиканец.

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