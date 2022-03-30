«Люди будут помнить меня за это». Головкин — о своей карьере и противостоянии с «Канело»

«Действительно, многие боксеры характеризуются соперничествами, которые у них были на протяжении профессиональной карьеры. Но, в то же самое время, я не думаю, что мое противостояние с “Канело” Альваресом — единственное, что характеризует мою карьеру.

Просто отмечу несколько вещей: я удерживаю рекорд по числу успешных защит титула (в среднем весе) — 21 защита. У меня наибольшее количество нокаутов. И я думаю, люди будут помнить меня за это. Есть люди, для которых это имеет большее значение", — убежден Головкин.

Напомним, что в сентябре казахстанец и мексиканец могут провести трилогию. Для этого Головкину надо выиграть ближайший бой у Реоты Мураты (16−2, 13 КО). Их поединок пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса Головкина и титул WBA Super, принадлежащий Мурате.