Два дерби и досрочная победа, или как казахстанские боксеры стартовали в Сербии

Асылкулов заставил сдаться Нурманбета Замирбекова из Кыргызстана. Также на турнире прошли два казахстанских дерби: победителями вышли Даниял Сабит и Саматали Тольтаев.

Понесли казахстанцы и первые потери, а в заявку на старт попали более 20 боксеров.

Первая сессия

До 51 килограмма

Кенже Муратулы (Казахстан) — Даниял Сабит (Казахстан) — 1:4.

До 63,5 килограмма

Жанторе Ташиев (Кыргызстан) — Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) — 0:5.

До 71 килограмма

Рафаил Пафиос (Кипр) — Армат Арманулы (Казахстан) — 1:4.

Ермахан Жакпеков (Казахстан) — Хамза Эль Барбари (Марокко) — 1:3.

Вторая сессия

До 57 килограммов

Нурманбет Замирбеков (Кыргызстан) — Оразбек Асылкулов (Казахстан) — ABD во втором раунде.

До 60 килограммов

Саматали Тольтаев (Казахстан) — Бекзат Макжан (Казахстан) — 5:0.

До 67 килограммов

Даулет Нысан (Казахстан) — Дейлан Тоскич (Сербия) — 4:1.

До 75 килограммов

Стефан Савкович (Черногория) — Ильяр Аширов (Казахстан) — 1:4.

Диас Молжигитов (Казахстан) — Рамтин Муса (Англия) — 0:5.

До 80 килограммов

Ерасыл Жакпеков (Казахстан) — Артем Агеев (Сербия) — 1:4.

До 86 килограммов

Алекса Маркович (Сербия) — Мади Амиров (Казахстан) — 1:4.

До 92 килограммов

Виталий Стальченко (Украина) — Ерхат Бекзат (Казахстан) — 5:0.

Свыше 92 килограммов

Давид Чалоян (Армения) — Дамир Тойбай (Казахстан) — 5:0.