Два дерби и досрочная победа, или как казахстанские боксеры стартовали в Сербии
Казахстанец Оразбек Асылкулов с досрочной победы стартовал на международном турнире Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Оразбек Асылкулов с досрочной победы стартовал на международном турнире Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Асылкулов заставил сдаться Нурманбета Замирбекова из Кыргызстана. Также на турнире прошли два казахстанских дерби: победителями вышли Даниял Сабит и Саматали Тольтаев.
Понесли казахстанцы и первые потери, а в заявку на старт попали более 20 боксеров.
Первая сессия
До 51 килограмма
Кенже Муратулы (Казахстан) — Даниял Сабит (Казахстан) — 1:4.
До 63,5 килограмма
Жанторе Ташиев (Кыргызстан) — Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) — 0:5.
До 71 килограмма
Рафаил Пафиос (Кипр) — Армат Арманулы (Казахстан) — 1:4.
Ермахан Жакпеков (Казахстан) — Хамза Эль Барбари (Марокко) — 1:3.
Вторая сессия
До 57 килограммов
Нурманбет Замирбеков (Кыргызстан) — Оразбек Асылкулов (Казахстан) — ABD во втором раунде.
До 60 килограммов
Саматали Тольтаев (Казахстан) — Бекзат Макжан (Казахстан) — 5:0.
До 67 килограммов
Даулет Нысан (Казахстан) — Дейлан Тоскич (Сербия) — 4:1.
До 75 килограммов
Стефан Савкович (Черногория) — Ильяр Аширов (Казахстан) — 1:4.
Диас Молжигитов (Казахстан) — Рамтин Муса (Англия) — 0:5.
До 80 килограммов
Ерасыл Жакпеков (Казахстан) — Артем Агеев (Сербия) — 1:4.
До 86 килограммов
Алекса Маркович (Сербия) — Мади Амиров (Казахстан) — 1:4.
До 92 килограммов
Виталий Стальченко (Украина) — Ерхат Бекзат (Казахстан) — 5:0.
Свыше 92 килограммов
Давид Чалоян (Армения) — Дамир Тойбай (Казахстан) — 5:0.
Добавим, что сегодня, 31 марта, пройдут четвертьфинальные поединки. На 1 апреля намечены полуфиналы, а финалы пройдут в два дня — 2 и 3 апреля.