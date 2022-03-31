Головкин сделал признание об исходе двух боев против «Канело»

Первый их бой состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (США) и завершился спорной ничьей, а ровно через год на том же месте «Канело» одержал победу решением большинства судей.

«Результаты первых двух боев меня не беспокоят, — сказал Головкин в беседе с DAZN. — Я вообще не испытываю никакого давления. Я смотрю вперед, потому что все, что было, то прошло.



Если третий бой с “Канело” состоится, то я определенно подойду к нему с другими мыслями, а не с идеями исправить какие-то ошибки. Я в боксе не для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Мне не нужна особая победа. Я продолжаю свою карьеру, потому что чувствую себя прекрасно».