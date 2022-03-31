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11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин сделал признание об исходе двух боев против «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) высказал свое отношение к результатам двух поединков с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 КО) в преддверии их третьего очного противостояния, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Первый их бой состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (США) и завершился спорной ничьей, а ровно через год на том же месте «Канело» одержал победу решением большинства судей.

По словам Головкина, на него не давят исходы первых двух боев с «Канело» перед их трилогией, которая намечена на 17 сентября 2022 года.

«Результаты первых двух боев меня не беспокоят, — сказал Головкин в беседе с DAZN. — Я вообще не испытываю никакого давления. Я смотрю вперед, потому что все, что было, то прошло.

Если третий бой с “Канело” состоится, то я определенно подойду к нему с другими мыслями, а не с идеями исправить какие-то ошибки. Я в боксе не для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Мне не нужна особая победа. Я продолжаю свою карьеру, потому что чувствую себя прекрасно».

До этого Головкин проведет 9 апреля в Сайтаме (Япония) объединительный бой с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).

Альваресу же в мае предстоит поединок с непобежденным чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО).

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