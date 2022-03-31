Головкин стареет, но удар остается жутким. Японец улетит в нокаут

До боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса остаётся чуть больше месяца. Чтобы скоротать ожидание, можно посмотреть другие интересные поединки. В частности, апрель начнётся с очередного боя знаменитого Геннадия Головкина. 39-летний казахстанский боксёр даже не задумывается о завершении карьеры, продолжая трудолюбиво зарабатывать на безбедную старость. Его очередным соперником станет 36-летний японец Риота Мурата.

Нельзя сказать, что Головкина ждёт лёгкая прогулка. Мурата — весьма крепкий боксёр, за спиной которого длительная и солидная карьера. Риота подавал огромные надежды: японец завоевал золото на ОИ-2012 и намеревался стать абсолютным чемпионом мира в профессионалах. Повторить любительские успехи не получилось — Риота ограничился поясом WBA. Головкин будет самым именитым оппонентом в карьере Мураты.

Да, Геннадий постепенно всё-таки стареет, что сказывается на его спортивных кондициях. Казахстанский боксёр неумолимо теряет скорость и реакцию, выносливость тоже далека от лучших образцов Triple G. Тем не менее Головкин выиграл три последних боя, два из которых завершил досрочно. Особенно досталось Стиву Роллсу, который попался Геннадию «под горячую руку» после поражения от Сауля Альвареса.



В первом раунде Роллс ещё выглядел неплохо, но его соперник только «просыпался». Начиная со второй трёхминутки американца начали попросту уничтожать в ринге. Стив получал один силовой удар Головкина за другим, с огромным трудом дотянув до четвёртого раунда. Там уже потрясённый серией ударов Роллс пропустил ещё и мощный левый боковой, после которого упал на канвас — чистейший нокаут!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oQDL12tM71w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Скорее всего, Мурату будет ждать та же участь, что и Роллса. Казахстанский боксёр банально выше классом, чем его оппонент. Против Головкина говорит разве что сильная «изношенность» и возможность банального недонастроя. С другой стороны, мотивация японского спортсмена зашкаливает, а его техника и скорость на достойном уровне. Сенсационный апсет не исключён — бой обязательно стоит посмотреть.

Головкин — Мурата, когда бой, где смотреть