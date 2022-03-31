Бибосынов и другие. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Таиланде
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов определился с составом на международный турнир Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов определился с составом на международный турнир Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соревнования пройдут с 1 по 10 апреля в Пхукете (Таиланд).
Как отмечает пресс-служба КФБ, за медали турнира боксеры будут биться в олимпийских весах:
52 килограмма: Санжар Ташкенбай, Сакен Бибосынов
57: Серик Темиржанов
63: Санатали Тольтаев, Султан Мусинов
69: Асланбек Шымбергенов
75: Тимур Нурсеитов, Аятулла Такижанов
81: Нурбек Оралбай
91: Айбек Оралбай, Сагындык Тогамбай.