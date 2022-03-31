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31 марта, источник: Vesti.kz

Бибосынов и другие. Сборная Казахстана по боксу назвала состав на турнир в Таиланде

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов определился с составом на международный турнир Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/boxingkazakhstan/

Соревнования пройдут с 1 по 10 апреля в Пхукете (Таиланд).

Как отмечает пресс-служба КФБ, за медали турнира боксеры будут биться в олимпийских весах:

52 килограмма: Санжар Ташкенбай, Сакен Бибосынов
57: Серик Темиржанов
63: Санатали Тольтаев, Султан Мусинов
69: Асланбек Шымбергенов
75: Тимур Нурсеитов, Аятулла Такижанов
81: Нурбек Оралбай
91: Айбек Оралбай, Сагындык Тогамбай.

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