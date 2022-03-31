«Буду с вами честен». Головкин ответил на вызов от экс-чемпиона и других боксеров

Ранее ему бросали вызов разные боксеры.

«Буду с вами честен, я не очень-то понимаю людей, всех этих претендентов, вызывающих меня на бой. Я даже не знаю, кто они. Они меня совершенно не интересуют, это то, что я даже не знаю, как прокомментировать», — сказал Головкин.

Еще в этом году бывший чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британец Крис Юбенк-младший (31−2, 23 КО) заявлял о готовности встретиться в ринге с GGG, но последнему он уже неинтересен.

Крис — это что-то из прошлого. Я уже забыл о нем и, честно говоря, не понимаю, зачем его вообще стоит упоминать

Также казахстанец высказался об американцах Деметриусе Андраде (31−0, 19 КО) и Джермалле Чарло (32−0, 22 КО), которых также называли в качестве его соперников.

«Они на рынке, так сказать, уже давно. Но ничего не разрабатывалось после того, как про них упоминали. Это уже давно так, поэтому я не вижу никакого смысла в этом разговоре, ведь ничего не происходит».

Напомним, 9 апреля в Японии состоится объединительный бой Головкина с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16−2, 13 КО).