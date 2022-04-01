Казахстан досрочно вышел в финал турнира по боксу в Сербии. Подробности

За выход в финал будут биться 11 казахстанцев: в категории с лимитом в 54 килограмма национальная сборная получит участника решающего поединка — между собой встретятся Олжас Байниязов и Даулет Молдашев.

С бронзовой медалью турнир завершил Мади Амиров, который выступал в категории до 86 килограммов и проиграл свой полуфинальный поединок.

Добавим, что на 1 апреля намечены полуфиналы, а финалы пройдут в два дня — 2 и 3 апреля.