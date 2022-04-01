Казахстан досрочно вышел в финал турнира по боксу в Сербии. Подробности
Боксеры сборной Казахстана узнали соперников по полуфинальным боям международного турнира Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры сборной Казахстана узнали соперников по полуфинальным боям международного турнира Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За выход в финал будут биться 11 казахстанцев: в категории с лимитом в 54 килограмма национальная сборная получит участника решающего поединка — между собой встретятся Олжас Байниязов и Даулет Молдашев.
С бронзовой медалью турнир завершил Мади Амиров, который выступал в категории до 86 килограммов и проиграл свой полуфинальный поединок.
Добавим, что на 1 апреля намечены полуфиналы, а финалы пройдут в два дня — 2 и 3 апреля.
Полуфиналы с участием казахстанцев
До 51 килограмма
Темиртас Жусупов (Казахстан) — Нуржигит Дюшибаев (Кыргызстан)
Куаныш Дуйсенбай (Казахстан) — Киран Макдональд (Англия)
До 54 килограммов
Олжас Байниязов (Казахстан) — Даулет Молдашев (Казахстан)
До 57 килограммов
Оразбек Асылкулов (Казахстан) — Артур Базеян (Армения)
До 60 килограммов
Саматали Тольтаев (Казахстан) — Семиз Аличич (Сербия)
До 63,5 килограмма
Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) — Ненад Йованович (Сербия)
До 67 килограммов
Даулет Нысан (Казахстан) — Павел Федоров (Сербия)
До 71 килограмма
Нуржан Аманкельды (Казахстан) — Абидин Амруг (Марокко)
Армат Арманулы (Казахстан) — Хамза Эль-Барбари (Марокко)
До 75 килограммов
Ильяр Аширов (Казахстан) — Сандро Полетан (Сербия).