Головкин назвал особенность своей карьеры

«Соперничество с “Канело” — не единственная характеристика моей карьеры. Отмечу, что у меня больше всего защит титула, 21 раз. Многие болельщики это помнят. Я готов победить Мурату. Я лично знаю его, потому что тренировался с ним раньше. Мурата — боксер очень высокого уровня. Он также олимпийский чемпион, а теперь и “суперчемпион” WBA. Я совсем не собираюсь ему проигрывать», — приводит слова казахстанца yahoo.co.jp.