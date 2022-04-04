Где казахстанцам смотреть бой Головкина с Муратой

«Неделя боя официально началась. Готовы», ― написал боксер в одной из соцсетей.

Болельщики Головкина пожелали ему удачи в нелегком поединке, который состоится 9 апреля. Прямую трансляцию вечера бокса покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Он начнется в 15.00 по времени Нур-Султан. Главный бой можно будет увидеть ближе к 19.00.

31 марта чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин вылетел в Японию, где проведет объединительный поединок с Риотой Муратой, владеющим титулом WBA Super.

По прилете Головкин дал первое интервью японским журналистам. Он назвал Мурату опасным противником. 19 марта в интервью Accion de Primera спортсмен выразил мнение, что его объединительный бой с Риотой Муратой завершится досрочно, так как они оба — агрессивные бойцы. Журналист телеканала ESPN Бернардо Пилатти предположил, что 2022 год станет завершающим в карьере Геннадия Головкина.