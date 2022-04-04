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4 апреля, источник: Vesti.kz

Сколько лет Головкин еще будет боксировать? Промоутер дал ответ

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), которому 8 апреля исполнится 40 лет, способен по-прежнему продолжать выступления на высоком уровне, считает промоутер казахстанского боксера Том Леффлер. Об этом сообщает Boxingjunkie.usatoday.com.

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Источник: Reuters

9 апреля Головкин встретится с обладателем пояса «суперчемпиона» WBA японцем Риотой Муратой (16−2, 13 KO). По мнению Леффлера, казахстанец может рассчитывать на успех в этом бою, где на кону будут стоять три титула.

«Геннадий может драться столько, сколько захочет. Физически и психологически он сейчас выглядит очень хорошо. Я действительно вижу, что он хорошо выступит против Мураты. И если он победит Мурату и станет объединенным чемпионом, он проведет еще много больших боев, сколько захочет. С учетом того, как он выглядит сейчас. Он мог бы легко драться на высоком уровне даже в свои 40», — отметил промоутер.

Он объяснил, за счет чего GGG удается сохранять форму.

«Он живет очень чисто. Так что я думаю, что в 39 лет, а скоро будет 40, вы увидите парня, который дерется так, будто ему еще около 30. Учитывая, что ударная мощь — одна из последних вещей, которые уходят, я думаю, вы увидите впечатляющее выступление. Я думаю, что победа в объединительном бою в 40 лет будет огромным заявлением», — подчеркнул Леффлер.

В случае победы над Муратой Головкина ожидает третий бой с Саулем «Канело» Альваресом, который 7 мая встретится с чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19−0, 11 КО).

Леффлер, говоря о перспективе третьего боя Головкин — Альварес, заявил следующее: «Динамика движется в этом направлении. Если он сможет победить Бивола, а Геннадий победит Мурату, то это снова будет один из крупнейших боев в боксе», — сказал функционер.

Головкин и «Канело» провели два боя в 2017 и 2018 годах. В первом была зафиксирована ничья, а во втором поединке победу решением праздновал мексиканец.

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