Олимпийский чемпион боксер Батыргазиев в 2022 году может провести несколько боев в США

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апреля. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону по боксу россиянину Альберту Батыргазиеву делают рабочую визу в США, если получится оформить все документы, то не исключено проведение нескольких его боев на территории страны. Об этом ТАСС сообщил тренер боксера Эдуард Кравцов.

Батыргазиев 2 апреля одержал шестую победу на профессиональном ринге и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP). В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у азербайджанца Гайбатуллы Гаджиалиева решением судей. Ранее планировалось, что Батыргазиев будет защищать титул интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 кг, завоеванный в прошлом бою в декабре 2021 года благодаря победе над венесуэльцем Франклином Мансанильей техническим нокаутом в четвертом раунде, но из-за санкций пришлось провести поединок за титул EBP.

«Альберт поменял весовую категорию и перешел с 57,1 кг в легкий вес — 61,2 кг. Это одна из основных сейчас раскрученных в мире категорий, где очень много сильных боксеров — [Василий] Ломаченко, Джордж Камбосос, Теофимо Лопес, Девин Хейни и так далее. Сейчас не могу сказать, сколько ему нужно провести поединков, чтобы выйти на бой за титул чемпиона мира. Во-первых, надо понимать, что будет происходить с санкциями, а во-вторых, на адаптацию в новом весе ему потребуется как минимум около года», — сказал собеседник агентства.

По словам Кравцова, Батыргазиев уже в текущем году может провести ряд боев в США. «Что касается мест проведения боев, то пока в России, не выезжаем. Но Альберту делается рабочая виза, если она будет готова, то планируем организовать и пару его боев в США, возможно, уже и в этом году», — отметил Кравцов.