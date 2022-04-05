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5 апреля, источник: Vesti.kz

Головкин высказался о своем возрасте

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) рассказал, как ощущает себя в свои годы. Его слова приводит vRINGe.com.

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Источник: AP 2022

В субботу, 9 апреля, через день после своего 40-летия, GGG проведет объединительный бой с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО). Бой пройдет в Сайтаме (Япония), а прямая трансляция будет доступна здесь.

«На самом деле сложно сказать, чувствую ли я себя отдохнувшим, без сравнения с какими-то другими состояниями. Но я бы сказал, что я здорово себя чувствую, как для своего возраста. Мне почти 40, а поскольку мне еще никогда не было 40, то я и не знаю, каково оно должно быть. Но по состоянию на сейчас — все здорово.

Я не ощущаю никакого внешнего давления. Вообще не уделяю этому внимания, но при этом полностью осознаю свою ситуацию. Не теряю связи с реальностью и не обманываю себя. У меня нет никаких заблуждений. Я в полной мере осознаю, на что способен, и продолжаю карьеру, потому что могу», — добавил Головкин.

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