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5 апреля, источник: Vesti.kz

Чемпион мира из Казахстана остался без медали на турнире в Таиланде

Казахстанец Тимур Нурсеитов не смог выйти в полуфинал международного турнира по боксу Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинальном бою в весовой категории до 75 килограммов он встречался с представителем Индии Сумитом.

Казахстанец уступил сопернику по очкам. Все пять судей поставили 30:27 в пользу Сумита.

Добавим, что Нурсеитов является чемпионом мира 2021 года среди военнослужащих.

Ранее Казахстан, благодаря Нурбеку Оралбаю (до 81 килограмма), обеспечил себе одну медаль турнира.

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