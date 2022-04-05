Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
Айлендерс
21
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
Миннесота
31
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
Бостон
32
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало
Каролина
32
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
Оттава
34
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси
Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
Колорадо
24
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
Коламбус
23
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
Торонто
45
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
Футбол. Еврокубки
5.04
Манчестер Сити
Атлетико
10
Футбол. Еврокубки
5.04
Бенфика
Ливерпуль
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
5.04
Металлург
Трактор
46
Футбол. Первый дивизион
16:00
Олимп-Долгопрудный
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Факел
Все события
Фоторепортажи
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
5 апреля, источник: Vesti.kz

Санчес раскрыл подсказки Головкину и объяснил победу «Канело»

Абель Санчес, бывший тренер чемпиона IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО), рассказал о том, чего хотел добиться от казахстанского боксера втором бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−1−2, 39 КО), сообщает «Чемпионат».

Наверх
Источник: Reuters

Поединок прошел в сентябре 2018 года: судейская бригада большинством голосов отдала победу мексиканцу. Санчес нашел объяснение финальному решению.

«Канело» очень силен как физически, так и ментально. Когда он начинает охоту на вас, он становится другим бойцом. В первом бою Головкин дрался так, как я хотел. Он вышел и бился с ним. Во втором бою он хотел быть боксером и победить за счет навыков.

Когда судья видит, что ты отходишь назад, он подсознательно начинает думать, что соперник бьет тебя. Думаю, это было в четвертом раунде второго боя. Я кричал тогда Геннадию: «Ты не должен боксировать с этим парнем, ты должен с ним драться». Думаю, он просто хотел доказать всем, что он лучше его в плане боксерской техники", — приводит слова Санчеса BoxingScene.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь