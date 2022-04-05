Санчес раскрыл подсказки Головкину и объяснил победу «Канело»

«Канело» очень силен как физически, так и ментально. Когда он начинает охоту на вас, он становится другим бойцом. В первом бою Головкин дрался так, как я хотел. Он вышел и бился с ним. Во втором бою он хотел быть боксером и победить за счет навыков.

Когда судья видит, что ты отходишь назад, он подсознательно начинает думать, что соперник бьет тебя. Думаю, это было в четвертом раунде второго боя. Я кричал тогда Геннадию: «Ты не должен боксировать с этим парнем, ты должен с ним драться». Думаю, он просто хотел доказать всем, что он лучше его в плане боксерской техники", — приводит слова Санчеса BoxingScene.