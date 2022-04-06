«Это очень неактивный GGG». Промоутер усомнился в прежней мощи Головкина

Их 12-раундовый объединительный поединок состоится 9 апреля в Японии. «Я думаю, что это действительно опасный, тяжелый бой на самых разных уровнях. Геннадий отправляется в Японию, но это очень неактивный GGG. Если вы когда-нибудь собираетесь драться с Головкиным, сейчас самое время сделать это.



Я помню, когда Головкин вышел на бой с Келлом Бруком, это был один из самых мощных панчеров, которых я когда-либо видел вживую.



Головкин неактивен с 2019 года, и некоторые считают, что он не похож на того же бойца, судя по его недавним выступлениям», — сказал Хирн The DAZN Boxing Show.

Хирн считает, что Мурата, олимпийский чемпион, будет более уверен в своей победе, чем несколько лет назад. «Фактор страха улетучился перед Головкиным? Я думаю, что сейчас Мурата думает так: “Я могу выиграть этот бой, и я не боюсь его запутать”.



Что осталось у Головкина? Мощь уходит в последнюю очередь, а не начнут ли ноги “тормозить”, будет ли он больше пропускать? Потому что раньше он и так немало ударов пропускал. Если мы увидим праймового Головкина, тогда трилогия с “Канело” будет монструозной», — добавил Хирн.